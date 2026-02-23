In attesa della rifinitura e delle parole di Cristian Chivu in conferenza stampa di oggi, emergono le prime indiscrezioni sulla probabile formazione dell'Inter contro il Bodo domani sera. Eccole da Tuttosport: "In porta, ovviamente, Sommer . In difesa confermati nel ruolo di braccetto Bisseck , sul centro-destra, e Bastoni sul centro-sinistra, con Akanji a guidare il trittico arretrato dal 1’ dopo l’iniziale panchina di Lecce. A destra Luis Henrique – Dumfries, ieri totalmente in gruppo, dovrebbe tornare tra i convocati dopo Inter-Lazio dello scorso 9 novembre -, a sinistra zero dubbi, con Dimarco pronto a determinare ancora per i colori nerazzurri, ma stavolta in ambito europeo.

Zielinski , rinato letteralmente sotto la gestione Chivu, verrà nuovamente schierato come regista, mentre Calhanoglu - che ieri ha lavorato parzialmente con i compagni di squadra e che oggi dovrebbe invece partecipare all’intera seduta in gruppo –, spera di poter comparire nella distinta interista, nonostante normalmente il suo allenatore pretenda 3-4 allenamenti a pieno regime e al 100% con la squadra per ricevere la prima convocazione post infortunio.

Barella, squalificato nell’ultima trasferta in Serie A, agirà nuovamente nel suo ruolo naturale di mezzala, a differenza della partita di andata in Norvegia, dove invece era partito da play. Ballottaggio Mkhitaryan – autore dell’1-0 in Salento – e Sucic – sottotono al Via del Mare -, con Frattesi possibile jolly da scartare a sorpresa per occupare la terza casella della mediana dell'Inter. Davanti più che probabile conferma per Thuram – a cui verrà ancora chiesto di essere il leader del reparto, vista l’assenza di Lautaro, e da cui però ci si aspetta di più dopo la prestazione negativa col Lecce - e per Pio Esposito, nonostante Bonny scalpiti".