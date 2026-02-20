E' di nuovo vigilia in casa Inter. I nerazzurri affronteranno domani pomeriggio il Lecce in trasferta, nella seconda di fila lontana dal Meazza. A temperature ovviamente diverse, rispetto a quelle registrate in Norvegia mercoledì. Ma con contingenze che complicano in ogni caso la preparazione della gara da parte di Cristian Chivu, alle prese con alcuni dubbi di formazione. Non ci saranno infatti gli squalificati Barella e Calhanoglu, con il turco che è anche infortunato al momento come Dumfries e Lautaro Martinez.