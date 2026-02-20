E' di nuovo vigilia in casa Inter. I nerazzurri affronteranno domani pomeriggio il Lecce in trasferta, nella seconda di fila lontana dal Meazza. A temperature ovviamente diverse, rispetto a quelle registrate in Norvegia mercoledì. Ma con contingenze che complicano in ogni caso la preparazione della gara da parte di Cristian Chivu, alle prese con alcuni dubbi di formazione. Non ci saranno infatti gli squalificati Barella e Calhanoglu, con il turco che è anche infortunato al momento come Dumfries e Lautaro Martinez.
L'aggiornamento proposto da Sky Sport a proposito delle scelte di Di Francesco e Chivu per la gara di domani
Come si disporrà dunque l'Inter in campo domani al Via del Mare? Qui le probabili formazioni dell'incontro proposte da Sky Sport.
LECCE (4-2-3-1) la probabile formazione: Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco
INTER (3-5-2) la probabile formazione: Sommer; Bisseck, de Vrji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu
