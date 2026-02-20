FC Inter 1908
Domani i nerazzurri saranno impegnati a Lecce e Cristian Chivu deve fare i conti con tante defezioni, soprattutto a centrocampo
Gianni Pampinella
Archiviata la trasferta norvegese, l'Inter è attesa da un'altra trasferta. Domani i nerazzurri saranno impegnati a Lecce e Cristian Chivu deve fare i conti con tante defezioni, soprattutto a centrocampo. "In attacco col Lecce toccherà sicuramente a Thuram, con Bonny possibile partner nella sfida di domani sera, a meno che Pio Esposito non venga schierato titolare sia col Lecce, che martedì in Champions", si legge su Tuttosport.

"A centrocampo la coperta è corta. Barella e Calhanoglu sono squalificati, il turco pure infortunato, ma spera di potersi quantomeno accomodare in panchina a San Siro col Bodø/Glimt. Chivu parlerà con Zielinski, le cui condizioni non preoccupano, per capire se potrà affrontare dal 1’ il doppio impegno ravvicinato campionato e coppa, poi agirà di conseguenza, motivo per cui Mkhitaryan domani potrebbe essere pure schierato anche da regista davanti alla difesa".

"Frattesi, che oggi dovrebbe tornare in gruppo avendo smaltito gli ultimi problemi, è in condizione di partire dal 1’ come mezzala, idem Sucic, anche se Diouf scalpita per avere un’occasione nel suo ruolo da inizio gara ed è favorito sull’azzurro. Sulle fasce riecco Luis Henrique, a destra, e Dimarco, sulla corsia mancina. In difesa possibile riposo per Akanji e Bastoni, con Bisseck, De Vrij e uno tra Carlos Augusto e Darmian nel trittico arretrato".

(Tuttosport)

