Sky – Inter, Lautaro out ad Appiano solo per precauzione. Con l’Ajax può partire titolare

L'Inter è in partenza per Amsterdam, dove domani sera affronterà l'Ajax nella prima giornata della fase campionato della Champions League
Marco Macca
L'Inter è in partenza per Amsterdam, dove domani sera affronterà l'Ajax nella prima giornata della fase campionato della Champions League 2025-26. Per i nerazzurri di Cristian Chivu l'obbligo è reagire dopo la sconfitta nel derby d'Italia contro la Juventus a Torino e le polemiche che hanno riguardato Marcus Thuram.

Come riferisce Sky Sport, ci sarà qualche cambio di formazione: possibile, infatti, un avvicendamento in porta, dove Martinez insidia Sommer, non certo perfetto sabato pomeriggio allo Stadium. Dubbi, invece, su Lautaro Martinez che, come vi abbiamo riportato, non ha svolto la rifinitura della vigilia ad Appiano Gentile con i compagni per un problemino alla schiena.

Secondo Sky, però, l'assenza è stata dovuta essenzialmente a motivi precauzionali. Lautaro, infatti, nonostante ciò vuole esserci a tutti i costi alla Johann Cruyff Arena e le chance che domani possa iniziare al primo minuto accanto a Thuram sono al momento alte.

