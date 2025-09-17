FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite probabili formazioni Ajax-Inter, dubbio Lautaro. Ma Chivu ha in mente un altro clamoroso cambio

partite

Ajax-Inter, dubbio Lautaro. Ma Chivu ha in mente un altro clamoroso cambio

Ajax-Inter, dubbio Lautaro. Ma Chivu ha in mente un altro clamoroso cambio - immagine 1
L'Inter che questa sera affronterà ad Amsterdam l'Ajax nella prima giornata della Champions League 2025-26 potrebbe avere alcuni cambi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'Inter che questa sera affronterà ad Amsterdam l'Ajax nella prima giornata della Champions League 2025-26 potrebbe avere alcuni cambi di formazioni, non tutti scontati. Oltre al dubbio Lautaro per problemi fisici, infatti, Cristian Chivu starebbe pensando anche di lasciar fuori Nicolò Barella, dando una chance a Davide Frattesi dall'inizio. Scrive Tuttosport:

Ajax-Inter, dubbio Lautaro. Ma Chivu ha in mente un altro clamoroso cambio- immagine 2
getty

"Il grande dubbio per stasera è legato a Lautaro Martinez che ieri - d’accordo con Chivu - non si è allenato per una lombalgia ma farà comunque di tutto per rispondere presente, in caso contrario pronto Bonny, ieri provato con più frequenza in coppia con Thuram rispetto a Pio Esposito".

Ajax-Inter, dubbio Lautaro. Ma Chivu ha in mente un altro clamoroso cambio- immagine 3
Getty Images

"Al di là delle condizioni del capitano, è atteso un importante rimpasto rispetto a Torino tra difesa (con De Vrij al posto di Acerbi) e centrocampo dove è sicuro il ritorno di Sucic e dove dovrebbe rifiatare pure Barella per lasciare spazio a Frattesi, alla prima titolare in stagione. L’ultimo dubbio è sulla corsia sinistra dove è sempre vivo il testa a testa tra Carlos Augusto e Dimarco. Nel settore ospiti saranno 1.600 gli interisti".

(Fonte: Tuttosport)

Leggi anche
Sky – Inter, Lautaro out ad Appiano solo per precauzione. Con l’Ajax può partire...
Ajax-Inter, dubbio Lautaro: “In caso di forfait Chivu potrebbe cambiare modulo, gli...

© RIPRODUZIONE RISERVATA