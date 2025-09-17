"Il grande dubbio per stasera è legato a Lautaro Martinez che ieri - d’accordo con Chivu - non si è allenato per una lombalgia ma farà comunque di tutto per rispondere presente, in caso contrario pronto Bonny, ieri provato con più frequenza in coppia con Thuram rispetto a Pio Esposito".

"Al di là delle condizioni del capitano, è atteso un importante rimpasto rispetto a Torino tra difesa (con De Vrij al posto di Acerbi) e centrocampo dove è sicuro il ritorno di Sucic e dove dovrebbe rifiatare pure Barella per lasciare spazio a Frattesi, alla prima titolare in stagione. L’ultimo dubbio è sulla corsia sinistra dove è sempre vivo il testa a testa tra Carlos Augusto e Dimarco. Nel settore ospiti saranno 1.600 gli interisti".