Momento positivo per la Lazio. I biancocelesti sono reduci da sei risultati utili consecutivi (tre vittorie e tre pareggi) e domani affronteranno l'Inter a San Siro. Maurizio Sarri deve fare i conti con diverse assenze e potrebbe essere costretto a fare a meno anche di Romagnoli, per il difensore sarà decisiva la rifinitura di oggi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Provstgaard è in vantaggio, dovrebbe essere lui ad affiancare Gila.
Lazio, Romagnoli out con l’Inter? Oggi test decisivo. Diverse assenze per Sarri
"Ieri Romagnoli ha svolto una parte di allenamento in gruppo, il provino effettivo è stato posticipato a oggi. La sosta di campionato scatterà dopo San Siro, per il difensore sarebbe una beffa entrarci rimediando un infortunio, l'importanza del confronto però spinge a tentare un recupero fino in fondo".
"A centrocampo e in attacco, salvo sorprese, non verranno toccati i reparti. Guendouzi e Basic ai lati di Cataldi. Vecino al momento rincorre, il suo utilizzo è pronosticabile nel secondo tempo. In mediana, naturalmente, si fanno sempre i conti con l'assenza di Rovella e Dele-Bashiru, fuori lista a causa dell'infortunio dello scorso 21 settembre. L'unico leggero dubbio davanti riguarda Dia, insidiato da Noslin. Con Cancellieri ai box - oltre a Castellanos - sono intoccabili Isaksen e Zaccagni come esterni offensivi".
(Corriere dello Sport)
