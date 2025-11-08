Oggi provino decisivo per il difensore. Si scalda Provstgaard

Gianni Pampinella Redattore 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 09:16)

Momento positivo per la Lazio. I biancocelesti sono reduci da sei risultati utili consecutivi (tre vittorie e tre pareggi) e domani affronteranno l'Inter a San Siro. Maurizio Sarri deve fare i conti con diverse assenze e potrebbe essere costretto a fare a meno anche di Romagnoli, per il difensore sarà decisiva la rifinitura di oggi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Provstgaard è in vantaggio, dovrebbe essere lui ad affiancare Gila.

"Ieri Romagnoli ha svolto una parte di allenamento in gruppo, il provino effettivo è stato posticipato a oggi. La sosta di campionato scatterà dopo San Siro, per il difensore sarebbe una beffa entrarci rimediando un infortunio, l'importanza del confronto però spinge a tentare un recupero fino in fondo".

"A centrocampo e in attacco, salvo sorprese, non verranno toccati i reparti. Guendouzi e Basic ai lati di Cataldi. Vecino al momento rincorre, il suo utilizzo è pronosticabile nel secondo tempo. In mediana, naturalmente, si fanno sempre i conti con l'assenza di Rovella e Dele-Bashiru, fuori lista a causa dell'infortunio dello scorso 21 settembre. L'unico leggero dubbio davanti riguarda Dia, insidiato da Noslin. Con Cancellieri ai box - oltre a Castellanos - sono intoccabili Isaksen e Zaccagni come esterni offensivi".

(Corriere dello Sport)