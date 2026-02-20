Lecce-Inter, Diouf titolare? Bisseck e Dimarco dal 1′. Frattesi e Zielinski…

Domani i nerazzurri affronteranno il Lecce. Il francese pronto a giocare dal 1'

Gianni Pampinella Redattore 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 08:46)

Da una parte la sicura assenza di Lautaro, dall'altra la possibilità di avere a disposizione Zielinski. L'Inter domani affronterà il Lecce a nemmeno 72 ore di distanza dalla trasferta di Bodo, per Chivu la buona notizia è relativa alle condizioni del centrocampista polacco. Come sottolinea il Corriere dello Sport, tutto lascia credere che Zielinski sia a posto e quindi convocabile per Lecce.

"Se poi possa anche giocare dall’inizio si vedrà. Dipenderà anche dallo stato d’animo del giocatore. Certo è che a centrocampo l’emergenza è ampia e abbondante. La speranza è che Frattesi smaltisca febbre e gastroenterite in modo da essere a disposizione. Probabile, comunque, una maglia da titolare per Diouf. Sarebbe la seconda per lui in campionato. E la prima era stata proprio con il Lecce, all’andata a San Siro. Stavolta, però, si piazzerà a centrocampo e non largo a destra".

"Ieri, l’Inter è sbarcata nel primo pomeriggio a Milano. Stamattina ci sarà la rifinitura e poi la partenza per la Puglia. Al di là della mediana ridotta all’osso, Chivu ragionerà pure in funzione del ritorno con il Bodø. Così, stavolta potrebbe riposare Akanji. Mentre sono destinati a tornare Bisseck e Dimarco, che dovrà tenere il suo mancino caldo anche per la Champions. Il suo apporto, infatti, sarà fondamentale per andare a caccia della rimonta".

(Corriere dello Sport)