L'Inter stasera scenderà in campo contro l'Union SG. Tanti i dubbi di formazione in vista della gara di Champions, a partire dall'attacco dove non ci sarà Thuram infortunato. Dovrebbero partire dal 1' Lautaro ed Esposito .

A centrocampo sarà ancora Calhanoglu in regia, al suo fianco potrebbero partire titolari Frattesi e Sucic. Cambio a sinistra dove partirà Carlos Augusto, a destra ancora Dumfries. In difesa dubbio tra Akanji e Bisseck, al centro della difesa dovrebbe toccare a De Vrij con Bastoni sul centro sinsitra.