Prima il Napoli e poi il Real Madrid, tutto nel giro di 4 giorni. L'Inter ha due occasioni importanti. La prima è cercare di dare una mazzata psicologica alla squadra di Allegri che è reduce dalla sconfitta interna contro il Como. La seconda è partire bene in Champions e spianare la strada verso le prime 8. Tanto passerà dalle scelte di Cristian Chivu.

"Uscire lanciati da uno snodo del genere, però, garantirebbe un “boost” di energia ed entusiasmo utile per dare un'accelerata sul doppio percorso. Fondamentale, dunque, regolare la “vettura” al meglio per ridurre al minimo i rischi. Significa che saranno fondamentali le scelte. E Chivu ne dovrà prendere diverse, anche perché sono diverse pure le variabili", sottolinea il Corriere dello Sport.

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CONDIZIONE

"L’Inter è una squadra in salute. L’unico indisponibile è Spence, ma solo perché sta svolgendo in questi giorni la sua preparazione: l'obiettivo per lui è l'Udinese, il 14 settembre. Tuttavia, c’è un gruppo di giocatori, in particolare i reduci dal Mondiale, che va gestito. Hanno bisogno di mettere benzina nelle loro gambe, ma allo stesso non possono nemmeno essere spinti al massimo. Ciò significa che tra la sfida di San Siro e quella del Santiago Bernabeu ci potranno essere alcuni cambi tra gli undici che sbucheranno dai tunnel degli spogliatoi".

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LE SCELTE

"Tanto per cominciare, una certezza o quasi: contro il Napoli, la coppia d’attacco sarà ancora quella formata da Lautaro ed Esposito. Sarà la terza volta consecutiva, ma sono i più affidabili come tenuta e forza mentale. Thuram è in ritardo, come già sottolineato, però, ha bisogno di giocare: contro Mourinho, dunque, potrebbe toccare a lui insieme al Toro. Già perché il capitano sarà tra i nerazzurri che faranno l’accoppiata Napoli-Real. Insieme a lui, a logica, pure Barella e Bastoni, oltre naturalmente a Martinez in porta. E il resto? Beh, anche per Calhanoglu non è da escludere un’alternanza. Peraltro, Zielinski dà sufficienti garanzie. E, in ogni caso, per il polacco la sfida con il Napoli ha un significato particolare e sarebbe una sorpresa se non partisse dall’inizio, come mezz’ala o come regista. Proprio a centrocampo, Chivu ha la massima abbondanza di scelta. Sucic ha avuto la sua chance con il Monza. A breve sarà il turno di Jones, magari contro il Real".

(Corriere dello Sport)