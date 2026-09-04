GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

In quattro giorni l'Inter dovrà affrontare due big match. Sabato a San Siro arriverà il Napoli di Allegri, mentre martedì i nerazzurri faranno il loro debutto in Champions al Santiago Bernabeu dove affronteranno il Real Madrid del grande ex José Mourinho. Cristian Chivu dovrà ponderare molto bene le sue scelte tra giocatori già in forma e chi ancora non è al top della condizione. Come sottolinea il Corriere dello Sport, a centrocampo il tecnico ha la massima abbondanza di scelta. "Sucic ha avuto la sua chance con il Monza. A breve sarà il turno di Jones, magari contro il Real".

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PRIME VOLTE

"A proposito di prime volte, contro il Napoli a guidare la difesa potrebbe essere Stones, con Akanji, un po’ appannato nelle prime uscite, preservato in vista di Mbappè. Al fianco dell’ex-City, si dovrebbe rivedere Bisseck, che poi lascerebbe il posto a Pavard per il match con le “Merengues”. Su quel lato ci sarà Vinicius e il francese dovrà dare una mano anche a Luis Henrique. Plausibile, infatti, che, contro il Real, la fascia destra venga affidata al brasiliano. Mentre Diouf avrà la sua scena con il Napoli. In attesa di Spence, evidentemente...".

(Corriere dello Sport)