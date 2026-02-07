In vista della trasferta di Sassuolo, rimangono pochi dubbi di formazione per Cristian Chivu . Come sottolinea il Corriere dello Sport , il tecnico nerazzurro rimanderà sicuramente in campo i titolari che sono partiti dalla panchina in Coppa Italia e quelli che sono andati in tribuna.

"Partendo dal portiere, con Sommer che scalzerà nuovamente Martinez. In difesa si rivedranno Bisseck, Akanji e Bastoni, sulle due corsie Luis Henrique e Dimarco, mentre in mezzo al campo la regia sarà affidata a Zielinski, con Sucic e Mkhitaryan in vantaggio su Frattesi, pronto a scendere in campo comunque a gara in corso".