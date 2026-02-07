fcinter1908 partite probabili formazioni Sassuolo-Inter, Chivu rilancia la Thu-La. Centrocampo e difesa, le scelte del tecnico

Sassuolo-Inter, Chivu rilancia la Thu-La. Centrocampo e difesa, le scelte del tecnico

Sassuolo-Inter, Chivu rilancia la Thu-La. Centrocampo e difesa, le scelte del tecnico - immagine 1
Alla vigilia della trasferta di Sassuolo, iniziano a delinearsi le scelte del tecnico nerazzurro. Torna la Thu-La dal 1'
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

In vista della trasferta di Sassuolo, rimangono pochi dubbi di formazione per Cristian Chivu. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro rimanderà sicuramente in campo i titolari che sono partiti dalla panchina in Coppa Italia e quelli che sono andati in tribuna.

Sassuolo-Inter, Chivu rilancia la Thu-La. Centrocampo e difesa, le scelte del tecnico- immagine 2
Getty Images

"Partendo dal portiere, con Sommer che scalzerà nuovamente Martinez. In difesa si rivedranno Bisseck, Akanji e Bastoni, sulle due corsie Luis Henrique e Dimarco, mentre in mezzo al campo la regia sarà affidata a Zielinski, con Sucic e Mkhitaryan in vantaggio su Frattesi, pronto a scendere in campo comunque a gara in corso".

Sassuolo-Inter, Chivu rilancia la Thu-La. Centrocampo e difesa, le scelte del tecnico- immagine 3
Getty Images

"Capitan Lautaro, gettato nella mischia a Monza solamente nella ripresa, riprenderà il suo posto in attacco alla ricerca del gol che lo separa dal gradino più basso del podio dei marcatori nerazzurri all-time. Al suo fianco dovrebbe esserci Thuram, considerando come un indizio la sostituzione a inizio secondo tempo subita dal francese col Torino in settimana. Pio Esposito ovviamente indosserà fino all’ultimo i panni del terzo incomodo".

(Corriere dello Sport)

