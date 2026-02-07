In vista della trasferta di Sassuolo, rimangono pochi dubbi di formazione per Cristian Chivu. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro rimanderà sicuramente in campo i titolari che sono partiti dalla panchina in Coppa Italia e quelli che sono andati in tribuna.
Sassuolo-Inter, Chivu rilancia la Thu-La. Centrocampo e difesa, le scelte del tecnico
"Partendo dal portiere, con Sommer che scalzerà nuovamente Martinez. In difesa si rivedranno Bisseck, Akanji e Bastoni, sulle due corsie Luis Henrique e Dimarco, mentre in mezzo al campo la regia sarà affidata a Zielinski, con Sucic e Mkhitaryan in vantaggio su Frattesi, pronto a scendere in campo comunque a gara in corso".
"Capitan Lautaro, gettato nella mischia a Monza solamente nella ripresa, riprenderà il suo posto in attacco alla ricerca del gol che lo separa dal gradino più basso del podio dei marcatori nerazzurri all-time. Al suo fianco dovrebbe esserci Thuram, considerando come un indizio la sostituzione a inizio secondo tempo subita dal francese col Torino in settimana. Pio Esposito ovviamente indosserà fino all’ultimo i panni del terzo incomodo".
