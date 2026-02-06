FC Inter 1908
Sky – Sassuolo-Inter, le probabili scelte di Chivu: tornano 6 titolarissimi, out invece…

Le probabili scelte di Chivu per Sassuolo-Inter, secondo Sky Sport: tornano titolari alcuni che hanno riposato in Coppa Italia
Matteo Pifferi Redattore 

L'Inter è tornata al lavoro ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro il Sassuolo, in quel di Reggio Emilia, in programma domenica pomeriggio alle ore 18.

Arrivano già alcune notizie in merito alla probabile formazione che Chivu potrebbe schierare contro i neroverdi, dopo l'impegno infrasettimanale di Coppa Italia contro il Torino che ha visto un ampio turnover tra le fila nerazzurre.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, per Sassuolo-Inter saranno comunque assenti in tre: Dumfries, Barella e Calhanoglu non saranno convocati e resta da vedere se Barella e Calhanoglu potranno essere in panchina contro la Juventus sabato prossimo.

Per quanto riguarda la probabile formazione, torneranno dal 1' Bisseck, Akanji e Bastoni che comporranno la difesa mentre a centrocampo ci sarà sicuramente Zielinski, che ha riposato in Coppa Italia, con Dimarco che si riprende il posto da titolare a sinistra. E davanti, in attesa di altre indicazioni, toccherà nuovamente a Lautaro Martinez.

