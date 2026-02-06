L'Inter è tornata al lavoro ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro il Sassuolo, in quel di Reggio Emilia, in programma domenica pomeriggio alle ore 18.
Sky – Sassuolo-Inter, le probabili scelte di Chivu: tornano 6 titolarissimi, out invece…
Arrivano già alcune notizie in merito alla probabile formazione che Chivu potrebbe schierare contro i neroverdi, dopo l'impegno infrasettimanale di Coppa Italia contro il Torino che ha visto un ampio turnover tra le fila nerazzurre.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, per Sassuolo-Inter saranno comunque assenti in tre: Dumfries, Barella e Calhanoglu non saranno convocati e resta da vedere se Barella e Calhanoglu potranno essere in panchina contro la Juventus sabato prossimo.
Per quanto riguarda la probabile formazione, torneranno dal 1' Bisseck, Akanji e Bastoni che comporranno la difesa mentre a centrocampo ci sarà sicuramente Zielinski, che ha riposato in Coppa Italia, con Dimarco che si riprende il posto da titolare a sinistra. E davanti, in attesa di altre indicazioni, toccherà nuovamente a Lautaro Martinez.
