Dopo la vittoria in Coppa Italia col Torino, l'Inter scenderà in campo domenica sera in casa del Sassuolo. Chivu torna alla formazione titolare.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite probabili formazioni Sassuolo-Inter, altri 9 cambi: tornano i titolari. Thuram? Chivu ha questo dubbio davanti
partite
Sassuolo-Inter, altri 9 cambi: tornano i titolari. Thuram? Chivu ha questo dubbio davanti
Dopo la vittoria in Coppa Italia col Torino, l'Inter scenderà in campo domenica sera in casa del Sassuolo. Chivu torna alla formazione titolare
"Dieci cambi tra Cremonese e Torino, altri nove tra Torino e Sassuolo. Chivu ripristina la formazione titolare, o quasi, in vista di un importante turno di campionato: i due titolari di Coppa Italia che possono aspirare alla conferma sono Thuram, peraltro insidiato da Pio Esposito, e Mkhitaryan", si legge su La Gazzetta dello Sport.
"Ecco la probabile Inter: Sommer torna in porta, il trio Bisseck-Akanji-Bastoni in difesa, Luis Henrique e Dimarco sulle fasce con Sucic-Zielinski-Mkhitaryan in mezzo, la ThuLa davanti", svela La Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA