"Dieci cambi tra Cremonese e Torino, altri nove tra Torino e Sassuolo. Chivu ripristina la formazione titolare, o quasi, in vista di un importante turno di campionato: i due titolari di Coppa Italia che possono aspirare alla conferma sono Thuram, peraltro insidiato da Pio Esposito, e Mkhitaryan", si legge su La Gazzetta dello Sport.