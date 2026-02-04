Oggi l'Inter affronterà il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia. Il match si disputerà a Monza perché San Siro non è a disposizione causa Olimpiadi.

Sky Sport ha ipotizzato le scelte di Cristian Chivu per il match contro i granata. Tanti i cambi di formazione rispetto alla trasferta di Cremona perché Josep Martinez prende il posto di Sommer tra i pali. In difesa, invece, probabile difesa a 3 con De Vrij, Acerbi e Carlos Augusto.