Oggi l'Inter affronterà il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia. Il match si disputerà a Monza perché San Siro non è a disposizione causa Olimpiadi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite probabili formazioni Sky – Coppa Italia, grandi novità in formazione Inter: un U23 titolare? La nuova probabile
partite
Sky – Coppa Italia, grandi novità in formazione Inter: un U23 titolare? La nuova probabile
Le probabili scelte di Cristian Chivu per Inter-Torino, quarto di finale di Coppa Italia: tanti cambi, occhio ad una sorpresa
Sky Sport ha ipotizzato le scelte di Cristian Chivu per il match contro i granata. Tanti i cambi di formazione rispetto alla trasferta di Cremona perché Josep Martinez prende il posto di Sommer tra i pali. In difesa, invece, probabile difesa a 3 con De Vrij, Acerbi e Carlos Augusto.
La grande sorpresa potrebbe essere Cocchi titolare al posto di Dimarco, mentre Darmian dovrebbe giocare sulla fascia destra facendo riposare Luis Henrique. A centrocampo spazio anche a Frattesi, Mkhitaryan e Diouf. Dubbi anche in attacco ma al momento la coppia più probabile è Bonny-Esposito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA