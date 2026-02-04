FC Inter 1908
fcinter1908 partite probabili formazioni Sky – Inter-Torino, grande novità: potrebbe giocare questo titolarissimo. La formazione

Sky – Inter-Torino, grande novità: potrebbe giocare questo titolarissimo. La formazione

Potrebbe esserci una novità dell'ultim'ora nell'Inter che questa sera a Monza affronterà il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia
Marco Macca
Marco Macca 

Potrebbe esserci una novità dell'ultim'ora nell'Inter che questa sera a Monza affronterà il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, Cristian Chivu sarebbe tentato, in attesa di comunicare le sue scelte definitive alla squadra nell'ultima riunione tecnica, di mandare in campo Marcus Thuram in attacco accanto a Bonny, contrariamente a quanto emerso nelle scorse ore, quando il favorito con il francese sembrava essere Pio Esposito.

Sky – Inter-Torino, grande novità: potrebbe giocare questo titolarissimo. La formazione- immagine 3
Getty Images

Thuram, dunque, potrebbe formare una coppia tutta francese. Da segnalare, inoltre, il probabile impiego da titolare di Cocchi, laterale dell'Inter Under 23. Ecco la probabile formazione dell'Inter:

Martinez; de Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Cocchi; Bonny, Thuram.

Sky – Inter-Torino, grande novità: potrebbe giocare questo titolarissimo. La formazione- immagine 4
Sky
