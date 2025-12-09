Reduce dalla sconfitta del Metropolitano contro l'Atletico Madrid, l'Inter affronta il Liverpool a San Siro nella sesta giornata della fase campionato della Champions League con l'obiettivo di tornare a muovere la classifica per avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Cristian Chivu giustamente non si fida del momento buio dei Reds, che comunque arrivano a Milano con lo stesso scopo dei nerazzurri (9 punti in classifica, tre in meno della stessa Inter) e pieni zeppi di campioni, seppur privi di Salah dopo il caso scoppiato nei giorni scorsi.

Chivu ha due grossi dubbi: uno in difesa, dove potrebbe non esserci Akanji, alle prese con la febbre, e a destra, dove Luis Henrique e Carlos Augusto si giocano il posto, in vantaggio su Diouf. Ecco la probabile formazione nerazzurra: