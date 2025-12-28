Dopo la deludente Supercoppa, terminata ai rigori con il Bologna, l'Inter si rituffa sul campionato. Queste le probabili formazioni

Dopo la deludente Supercoppa, terminata ai rigori con il Bologna, l'Inter si rituffa sul campionato. La squadra di Chivu è in testa, ma ora avrà un ciclo di partite toste in cui deve invertire il trend. Finora gli scontri diretti sono andati tutti male, tranne con la Roma. Stasera la squadra di Chivu sarà di scena a Bergamo con l'Atalanta, il tecnico non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione.

ATALANTA Palladino conferma il solito 3-4-2-1: davanti a Carnesecchi ci saranno Djimsiti, in ballottaggio con Scalvini, Hien e Kolasinac. A destra tocca a Zappacosta, visto l'infortunio di Bellanova, mentre sulla corsia mancina Zalewski è leggermente in vantaggio su Bernasconi per affrontare la sua ex squadra. In mediana De Roon-Ederson. Dietro a Scamacca i dubbi maggiori di Palladino: De Ketelaere è sicuro di una maglia, con lui Pasalic parte un pochino avanti a Sulemana.