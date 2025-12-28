Dopo la deludente Supercoppa, terminata ai rigori con il Bologna, l'Inter si rituffa sul campionato. La squadra di Chivu è in testa, ma ora avrà un ciclo di partite toste in cui deve invertire il trend. Finora gli scontri diretti sono andati tutti male, tranne con la Roma. Stasera la squadra di Chivu sarà di scena a Bergamo con l'Atalanta, il tecnico non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione.
Atalanta-Inter, conferma a destra per Chivu? Ecco chi ha vinto il ballottaggio in mezzo
ATALANTA
Palladino conferma il solito 3-4-2-1: davanti a Carnesecchi ci saranno Djimsiti, in ballottaggio con Scalvini, Hien e Kolasinac. A destra tocca a Zappacosta, visto l'infortunio di Bellanova, mentre sulla corsia mancina Zalewski è leggermente in vantaggio su Bernasconi per affrontare la sua ex squadra. In mediana De Roon-Ederson. Dietro a Scamacca i dubbi maggiori di Palladino: De Ketelaere è sicuro di una maglia, con lui Pasalic parte un pochino avanti a Sulemana.
INTER
Tornerà Sommer, dopo la parentesi di Martinez a Riad, davanti allo svizzero Bisseck, Akanji e Bastoni. In regia c'è il ritorno di Calhanoglu; il grande dubbio di Chivu è sulla mezzala sinistra. Con Barella dovrebbe esserci Mkhitaryan, in vantaggio su Zielinski. L'altro ballottaggio è sulla destra, ma il tecnico sembra intenzionato a confermare Luis Henrique e a utilizzare Diouf a gara in corso. Sull'altro versante ci sarà Dimarco. Nessun dubbio in attacco, la coppia sarà composta da Lautaro e Thuram.
FORMAZIONI
