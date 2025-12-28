FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite probabili formazioni Inter, le ultime di formazione: crescono le quotazioni di Esposito, out Thuram?

partite

Inter, le ultime di formazione: crescono le quotazioni di Esposito, out Thuram?

Inter, le ultime di formazione: crescono le quotazioni di Esposito, out Thuram? - immagine 1
Ultimi dubbi in attacco per Chivu: chi giocherà questa sera dal 1' al fianco di Lautaro contro l'Atalanta?
Fabio Alampi Redattore 

Andrà in scena questa sera a Bergamo la sfida tra Atalanta e Inter. Ultimi dubbi di formazione per Cristian Chivu, che sta riflettendo soprattutto sulla coppia d'attacco: secondo Sky Sport, infatti, stanno crescendo le quotazioni di Pio Esposito, che insidia il posto di Thuram al fianco di Lautaro.

Inter, le ultime di formazione: crescono le quotazioni di Esposito, out Thuram?- immagine 2
Getty Images

Gli altri due ballottaggi riguardano difesa e centrocampo: dietro si giocano una maglia Bisseck e de Vrij, con il tedesco in vantaggio, mentre in mezzo Mkhitaryan dovrebbe spuntarla su Zielinski.

Inter, le ultime di formazione: crescono le quotazioni di Esposito, out Thuram?- immagine 3
Getty Images

La probabile formazione:

Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Leggi anche
Sky – Atalanta-Inter, probabile formazione: due ballottaggi per Chivu. Fasce e attacco…
Inter, le scelte di Chivu per l’Atalanta: tornano Calhanoglu e Akanji. Dubbi a destra e in...

© RIPRODUZIONE RISERVATA