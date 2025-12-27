FC Inter 1908
Sky – Atalanta-Inter, probabile formazione: due ballottaggi per Chivu. Fasce e attacco…

Inter Chivu
I nerazzurri sono attesi dalla difficile trasferta di Bergamo dove sfideranno l'Atalanta. Le possibili scelte di Chivu
Gianni Pampinella
Archiviata la Supercoppa, l'Inter si rituffa nel clima campionato. I nerazzurri sono attesi dalla difficile trasferta di Bergamo dove sfideranno l'Atalanta.

Secondo quanto riporta Sky Sport, sono diversi i dubbi di formazione per Cristian Chivu, soprattutto in difesa e a centrocampo. Davanti a Sommer ballottaggio tra de Vrij e Bisseck, uno dei due giocherà al fianco di Bastoni e Akanji. A centrocampo Chivu ha fatto capire che Calhanoglu giocherà titolare con Barella e uno tra Mkhitaryan e Zielinski. Sulle fasce Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra. In attacco Lautaro e Thuram.

