Secondo quanto riporta Sky Sport, sono diversi i dubbi di formazione per Cristian Chivu, soprattutto in difesa e a centrocampo. Davanti a Sommer ballottaggio tra de Vrij e Bisseck, uno dei due giocherà al fianco di Bastoni e Akanji. A centrocampo Chivu ha fatto capire che Calhanoglu giocherà titolare con Barella e uno tra Mkhitaryan e Zielinski. Sulle fasce Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra. In attacco Lautaro e Thuram.