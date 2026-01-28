FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite probabili formazioni Sky – Borussia Dortmund-Inter, le probabili formazioni: Chivu ha in mente una grande sorpresa

partite

Sky – Borussia Dortmund-Inter, le probabili formazioni: Chivu ha in mente una grande sorpresa

Sky – Borussia Dortmund-Inter, le probabili formazioni: Chivu ha in mente una grande sorpresa - immagine 1
Cristian Chivu pensa a una mossa a sorpresa nell'Inter che questa sera al Signal Iduna Park di Dortmund contro il Borussia si giocherà tre punti fondamentali
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Cristian Chivu pensa a una mossa a sorpresa nell'Inter che questa sera al Signal Iduna Park di Dortmund contro il Borussia si giocherà tre punti fondamentali per provare ad accedere agli ottavi di finale diretti di Champions League.

Inter Chivu
Getty Images

Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, l'allenatore nerazzurro, chiamato a scegliere chi sostituirà Barella (rimasto a Milano per affaticamento muscolare), potrebbe lanciare sul centro-destra a centrocampo Davide Frattesi, desideroso di minuti in questa stagione. In generale, a giocarsela saranno in tre per due posti: sul centro-sinistra il favorito è Mkhitaryan, mentre sull'altro versante ci sono Frattesi, appunto, e Sucic.

Sky – Borussia Dortmund-Inter, le probabili formazioni: Chivu ha in mente una grande sorpresa- immagine 3
Getty Images

Chivu deciderà definitivamente in queste ore, non si tratta ancora di scelte finali, ma Frattesi va al momento verso una maglia da titolare.

Leggi anche
Inter, Chivu punta su Thuram: dubbio Lautaro. Difesa titolare, nessuna sorpresa in formazione
Inter, chi gioca al posto di Barella? Sucic favorito su Frattesi, due i motivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA