Cristian Chivu pensa a una mossa a sorpresa nell'Inter che questa sera al Signal Iduna Park di Dortmund contro il Borussia si giocherà tre punti fondamentali per provare ad accedere agli ottavi di finale diretti di Champions League.
Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, l'allenatore nerazzurro, chiamato a scegliere chi sostituirà Barella (rimasto a Milano per affaticamento muscolare), potrebbe lanciare sul centro-destra a centrocampo Davide Frattesi, desideroso di minuti in questa stagione. In generale, a giocarsela saranno in tre per due posti: sul centro-sinistra il favorito è Mkhitaryan, mentre sull'altro versante ci sono Frattesi, appunto, e Sucic.
Chivu deciderà definitivamente in queste ore, non si tratta ancora di scelte finali, ma Frattesi va al momento verso una maglia da titolare.
