FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite probabili formazioni Sky – Borussia Dortmund-Inter, probabili formazioni: due grossi dubbi per Chivu. In attacco…

partite

Sky – Borussia Dortmund-Inter, probabili formazioni: due grossi dubbi per Chivu. In attacco…

Sky – Borussia Dortmund-Inter, probabili formazioni: due grossi dubbi per Chivu. In attacco… - immagine 1
Tutto in 90 minuti. L'Inter si gioca una partita fondamentale nel suo cammino europeo in Champions League al Signal Iduna Park
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Tutto in 90 minuti. L'Inter si gioca una partita fondamentale nel suo cammino europeo in Champions League al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund.

Inter
Getty Images

Sono due i dubbi principali per Chivu a poche ore dalla partita: uno a centrocampo, dove Frattesi, Sucic e Mkhitaryan si giocano due posti ai lati di Zielinski, confermato in cabina di regia al posto di Calhanoglu, e in avanti, dove Lautaro Martinez è favorito rispetto a Bonny ed Esposito accanto a Thuram.

Inter Lautaro
Getty Images

Ecco la probabile formazione dell'Inter.

Sky – Borussia Dortmund-Inter, probabili formazioni: due grossi dubbi per Chivu. In attacco…- immagine 4
Sky
Leggi anche
Sky – Borussia Dortmund-Inter, le probabili formazioni: Chivu ha in mente una grande sorpresa
Inter, Chivu punta su Thuram: dubbio Lautaro. Difesa titolare, nessuna sorpresa in formazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA