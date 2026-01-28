Sono due i dubbi principali per Chivu a poche ore dalla partita: uno a centrocampo, dove Frattesi, Sucic e Mkhitaryan si giocano due posti ai lati di Zielinski, confermato in cabina di regia al posto di Calhanoglu, e in avanti, dove Lautaro Martinez è favorito rispetto a Bonny ed Esposito accanto a Thuram.