Tutto in 90 minuti. L'Inter si gioca una partita fondamentale nel suo cammino europeo in Champions League al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund.
Tutto in 90 minuti. L'Inter si gioca una partita fondamentale nel suo cammino europeo in Champions League al Signal Iduna Park
Sono due i dubbi principali per Chivu a poche ore dalla partita: uno a centrocampo, dove Frattesi, Sucic e Mkhitaryan si giocano due posti ai lati di Zielinski, confermato in cabina di regia al posto di Calhanoglu, e in avanti, dove Lautaro Martinez è favorito rispetto a Bonny ed Esposito accanto a Thuram.
Ecco la probabile formazione dell'Inter.
