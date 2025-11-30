FC Inter 1908
Sky – Inter, mercoledì contro il Venezia può esserci un ritorno a sorpresa: le ultime

Dopo due sconfitte consecutive, l'Inter affronta la trasferta tutt'altro che scontata di Pisa per reagire e rilanciarsi in classifica
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Dopo due sconfitte consecutive, l'Inter affronta la trasferta tutt'altro che scontata di Pisa per reagire e rilanciarsi in classifica.

Sky Sport ha fatto il punto sui nerazzurri a meno di due ore dal fischio d'inizio, soprattutto dal punto di vista portieri: Chivu, infatti, riproporrà fra i pali Yann Sommer, ma è pronto a riproporre a sorpresa Josep Martinez mercoledì sera in Coppa Italia contro il Venezia a San Siro.

Il portiere spagnolo viene da un periodo complicato, dopo l'incidente d'auto in cui ha perso la vita un anziano nei pressi di Appiano Gentile, ma evidentemente l'allenatore nerazzurro lo ritiene pronto a tornare in campo. Per mettersi alle spalle un brutto e triste episodio e rilanciarsi con la maglia dell'Inter.

