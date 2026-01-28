FC Inter 1908
partite

Sky – Inter, clamorose novità di formazione: ecco i nomi scelti da Chivu. In panchina vanno…

Cristian Chivu decide per una doppia mossa a sorpresa a poco più di un'ora dal fischio d'inizio di Borussia Dortmund-Inter
Marco Macca
Marco Macca 

Cristian Chivu decide per una doppia mossa a sorpresa a poco più di un'ora dal fischio d'inizio di Borussia Dortmund-Inter, fondamentale nel proseguo del cammino europeo dei nerazzurri. Secondo ultimissime indiscrezioni riferite da Sky Sport, infatti, al centro della difesa agirà Francesco Acerbi. Fuori andranno sia Bastoni che Carlos Augusto.

Pertanto, a completare il reparto arretrato dovrebbero essere Akanji sul centro-destra e Bisseck sul versante opposto.

A centrocampo, invece, Sucic vince il ballottaggio con Frattesi. Infine, l'attacco: la coppia d'attacco sarà formata da Thuram e Bonny, con Lautaro e Pio Esposito, grandi protagonisti della partita contro il Pisa, inizialmente in panchina.

