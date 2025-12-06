L'Inter affronterà questa sera il Como di Fabregas. Il vero dubbio di formazione di Chivu per la gara di oggi è relativo alla fascia destra. Assenti Dumfries e Darmian, il tecnico ha tre possibili opzioni: Carlos Augusto, Diouf e Luis Henrique.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite probabili formazioni Sky – Inter-Como, Carlos Augusto in pole. In mezzo al campo sciolto il ballottaggio
partite
Sky – Inter-Como, Carlos Augusto in pole. In mezzo al campo sciolto il ballottaggio
L'Inter affronterà questa sera il Como di Fabregas. Sulla destra sembra prendere piede l'ipotesi Carlos Augusto
Secondo Sky Sport, "Ancora qualche dubbio da sciogliere per Chivu, ma Luis Henrique, Bisseck e Bonny partono indietro nei ballottaggi; Previsti due cambi rispetto alla formazione vista a Pisa, con il ritorno dal 1' di Carlos Augusto e Zielinski; Al fianco di Lautaro dovrebbe esserci ancora Thuram, reduce dalla doppietta in Coppa Italia contro il Venezia".
© RIPRODUZIONE RISERVATA