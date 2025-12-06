L'Inter affronterà questa sera il Como alle ore 18 a San Siro. Il tecnico dei nerazzurri Chivu deve valutare chi schierare sulla destra al posto di Dumfries e non solo. Sono infatti tre i ballottaggi ancora aperti nella formazione dell'Inter che stasera affronterà la squadra di Fabregas.
L'Inter affronterà questa sera il Como alle ore 18 a San Siro. Il tecnico deve valutare chi schierare sulla destra al posto di Dumfries
Tornerà Sommer in porta dopo aver rivisto Martinez in Coppa Italia. Non dovrebbero esserci dubbi, invece, sulla linea difensiva che dovrebbe essere composta da Akanji, Acerbi e Bastoni.
I dubbi maggiori sono sulla fascia destra, dove mancano Dumfries e Darmian. Ballottaggio aperto, secondo La Gazzetta dello Sport, tra Carlos Augusto e Diouf, leggermente avanti il brasiliano. In mezzo al campo Barella, Calhanoglu e Zielinski che sembra nettamente in vantaggio sia su Sucic che su Mkhitaryan. A sinistra Dimarco. In attacco Lautaro e Thuram.
