L'Inter affronterà questa sera il Como alle ore 18 a San Siro. Il tecnico dei nerazzurri Chivu deve valutare chi schierare sulla destra al posto di Dumfries e non solo. Sono infatti tre i ballottaggi ancora aperti nella formazione dell'Inter che stasera affronterà la squadra di Fabregas.

I dubbi maggiori sono sulla fascia destra, dove mancano Dumfries e Darmian. Ballottaggio aperto, secondo La Gazzetta dello Sport, tra Carlos Augusto e Diouf, leggermente avanti il brasiliano. In mezzo al campo Barella, Calhanoglu e Zielinski che sembra nettamente in vantaggio sia su Sucic che su Mkhitaryan. A sinistra Dimarco. In attacco Lautaro e Thuram.