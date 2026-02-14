E' ufficialmente cominciata la giornata di Inter-Juventus , attesissimo derby d'Italia che si giocherà stasera a San Siro. I nerazzurri recuperano Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, con Cristian Chivu che, secondo il Corriere dello Sport, ha una forte tentazione: "Le scelte di formazione contro la Juventus chiederanno riflessioni ancora più approfondite, soprattutto riguardo il reparto di centrocampo.

Barella e Calhanoglu sono totalmente a disposizione, per cui la tentazione di mandarli in campo entrambi esiste, nonostante siano appena tornati dai rispettivi infortuni. Il compromesso alla fine potrebbe portare Cristian Chivu a mandare in campo dal primo minuto soltanto uno dei due, con l’ex Cagliari a questo punto favorito soltanto perché rimasto ai box per meno tempo.