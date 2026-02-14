FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite probabili formazioni Inter-Juve, esiste una forte tentazione di formazione per Chivu: ecco la possibile mossa

partite

Inter-Juve, esiste una forte tentazione di formazione per Chivu: ecco la possibile mossa

Inter-Juve, esiste una forte tentazione di formazione per Chivu: ecco la possibile mossa - immagine 1
Le scelte di formazione contro la Juventus chiederanno riflessioni ancora più approfondite, soprattutto riguardo il reparto di centrocampo
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

E' ufficialmente cominciata la giornata di Inter-Juventus, attesissimo derby d'Italia che si giocherà stasera a San Siro. I nerazzurri recuperano Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, con Cristian Chivu che, secondo il Corriere dello Sport, ha una forte tentazione: "Le scelte di formazione contro la Juventus chiederanno riflessioni ancora più approfondite, soprattutto riguardo il reparto di centrocampo.

Inter-Juve, esiste una forte tentazione di formazione per Chivu: ecco la possibile mossa- immagine 2
Getty Images

Barella e Calhanoglu sono totalmente a disposizione, per cui la tentazione di mandarli in campo entrambi esiste, nonostante siano appena tornati dai rispettivi infortuni. Il compromesso alla fine potrebbe portare Cristian Chivu a mandare in campo dal primo minuto soltanto uno dei due, con l’ex Cagliari a questo punto favorito soltanto perché rimasto ai box per meno tempo.

Inter-Juve, esiste una forte tentazione di formazione per Chivu: ecco la possibile mossa- immagine 3
Getty Images

Zielinski attende di capire, perché dalla scelta finale sul turco dipenderà non tanto il suo impiego, che non sembra in discussione, ma la collocazione in campo. Con il solo rientro di Barella, il polacco sarebbe confermato in cabina di regia, con Mkhitaryan in vantaggio su Sucic per una maglia da interno sinistro".

Leggi anche
Inter-Juventus, le probabili formazioni: in avanti la ThuLa, grande novità a centrocampo
Sky – Inter-Juventus, le probabili formazioni: crescono le quotazioni di Barella, in...

© RIPRODUZIONE RISERVATA