E' ufficialmente cominciata la giornata di Inter-Juventus, attesissimo derby d'Italia che si giocherà stasera a San Siro. I nerazzurri recuperano Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, con Cristian Chivu che, secondo il Corriere dello Sport, ha una forte tentazione: "Le scelte di formazione contro la Juventus chiederanno riflessioni ancora più approfondite, soprattutto riguardo il reparto di centrocampo.
Inter-Juve, esiste una forte tentazione di formazione per Chivu: ecco la possibile mossa
Le scelte di formazione contro la Juventus chiederanno riflessioni ancora più approfondite, soprattutto riguardo il reparto di centrocampo
Barella e Calhanoglu sono totalmente a disposizione, per cui la tentazione di mandarli in campo entrambi esiste, nonostante siano appena tornati dai rispettivi infortuni. Il compromesso alla fine potrebbe portare Cristian Chivu a mandare in campo dal primo minuto soltanto uno dei due, con l’ex Cagliari a questo punto favorito soltanto perché rimasto ai box per meno tempo.
Zielinski attende di capire, perché dalla scelta finale sul turco dipenderà non tanto il suo impiego, che non sembra in discussione, ma la collocazione in campo. Con il solo rientro di Barella, il polacco sarebbe confermato in cabina di regia, con Mkhitaryan in vantaggio su Sucic per una maglia da interno sinistro".
