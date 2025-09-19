L'obiettivo è confermare i buoni segnali visti ad Amsterdam contro l'Ajax in Champions League e ripartire forte in campionato, dove, dopo due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus, il margine d'errore si è già tremendamente ridotto. L'Inter di Chivu torna a San Siro ospitando il Sassuolo nella quarta giornata di Serie A.
L'obiettivo è confermare i buoni segnali visti ad Amsterdam contro l'Ajax in Champions League e ripartire forte in campionato
L'allenatore nerazzurro potrebbe optare per alcuni cambi rispetto alla partita contro i lancieri, a cominciare dalla porta, dove resiste il ballottaggio tra Sommer e Martinez. Cambi previsti e dubbi in tutti i reparti: in difesa si giocano un posto Akanji e Bisseck da una parte e Bastoni e Carlos Augusto dall'altra, mentre al centro è pronto il ritorno di Acerbi. In mezzo, da vedere se ci sarà la conferma di Barella o una chance per Frattesi.
Infine, l'attacco: Lautaro accusa ancora un piccolo fastidio alla schiena, ma ci sono possibilità di vederlo titolare. In caso di forfait, probabile conferma di Pio Esposito dopo l'ottima prova in Champions. Ecco la probabile formazione dell'Inter secondo Sky:
