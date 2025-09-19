L'obiettivo è confermare i buoni segnali visti ad Amsterdam contro l'Ajax in Champions League e ripartire forte in campionato, dove, dopo due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus, il margine d'errore si è già tremendamente ridotto. L'Inter di Chivu torna a San Siro ospitando il Sassuolo nella quarta giornata di Serie A.

L'allenatore nerazzurro potrebbe optare per alcuni cambi rispetto alla partita contro i lancieri, a cominciare dalla porta, dove resiste il ballottaggio tra Sommer e Martinez. Cambi previsti e dubbi in tutti i reparti: in difesa si giocano un posto Akanji e Bisseck da una parte e Bastoni e Carlos Augusto dall'altra, mentre al centro è pronto il ritorno di Acerbi. In mezzo, da vedere se ci sarà la conferma di Barella o una chance per Frattesi.