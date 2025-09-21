L'Inter scenderà in campo questa sera contro il Sassuolo a San Siro. Dopo la vittoria con l'Ajax, la squadra di Chivu deve ripartire in campionato dopo le due sconfitte con Udinese e Juventus. Il tecnico dei nerazzurri pensa a qualche cambio nella formazione iniziale. In porta giocherà Martinez, rimarrà a riposo Sommer dopo l'ottima prova in Champions.
Le scelte di Chivu per la gara col Sassuolo secondo quanto riportato da Fcinter1908. Lautaro dovrebbe partire dalla panchina
Secondo quanto raccolto da FCINTER1908 , in difesa potrebbe riposare Bastoni, al suo posto ci dovrebbe essere Carlos Augusto, insieme ad Akanji e Acerbi che si riprende il posto da centrale dopo averlo lasciato a De Vrij con l'Ajax. Dovrebbe tornare anche Sucic dal 1', con Barella che traslocherebbe sul centro-sinistra e Calhanoglu ancora in regia. Straordinari per Dumfries, sulla sinistra ci sarà Dimarco. In attacco ancora la coppia Pio Esposito-Thuram, con Lautaro che dovrebbe partire dalla panchina.
La probabile formazione: Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.
