L'Inter scenderà in campo questa sera contro il Sassuolo a San Siro. Dopo la vittoria con l'Ajax, la squadra di Chivu deve ripartire in campionato dopo le due sconfitte con Udinese e Juventus. Il tecnico dei nerazzurri pensa a qualche cambio nella formazione iniziale. In porta giocherà Martinez, rimarrà a riposo Sommer dopo l'ottima prova in Champions.

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908 , in difesa potrebbe riposare Bastoni, al suo posto ci dovrebbe essere Carlos Augusto, insieme ad Akanji e Acerbi che si riprende il posto da centrale dopo averlo lasciato a De Vrij con l'Ajax. Dovrebbe tornare anche Sucic dal 1', con Barella che traslocherebbe sul centro-sinistra e Calhanoglu ancora in regia. Straordinari per Dumfries, sulla sinistra ci sarà Dimarco. In attacco ancora la coppia Pio Esposito-Thuram, con Lautaro che dovrebbe partire dalla panchina.