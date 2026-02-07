"Chivu ritroverà Akanji, Bastoni, Dimarco, Zielinski e Lautaro. Il dubbio riguarda il partner d'attacco: può giocare Thuram o continuare l'alternanza che ha visto Pio Esposito dal 1'. Al momento teniamo il francese in vantaggio ma ci sono chance ancora per Pio: Chivu deciderà domani", spiega Matteo Barzaghi.