Comincia a delinearsi la probabile formazione dell'Inter per la sfida di domani sera contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Cristian Chivu si tiene però un piccolo dubbio in attacco, come riferisce Sky Sport.
"Chivu ritroverà Akanji, Bastoni, Dimarco, Zielinski e Lautaro. Il dubbio riguarda il partner d'attacco: può giocare Thuram o continuare l'alternanza che ha visto Pio Esposito dal 1'. Al momento teniamo il francese in vantaggio ma ci sono chance ancora per Pio: Chivu deciderà domani", spiega Matteo Barzaghi.
