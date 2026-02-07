L'Inter scenderà in campo domani alle ore 18 contro il Sassuolo. Nella formazione nerazzurra torneranno molti dei giocatori che hanno riposato col Torino in Coppa Italia.
In difesa, davanti a Sommer, dovrebbero esserci Bisseck, Akanji e Bastoni. in mezzo al campo Frattesi va verso la panchina, in campo Zielinski in regia con Mkhitaryan e Sucic al suo fianco. Sulle fasce Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra.
ATTACCO
I dubbi maggiori per Chivu sono probabilmente per il reparto offensivo. Lautaro è certo di una maglia. L'altro posto se lo giocano Thuram e Pio Esposito. Il giovane attaccante italiano, secondo Sportmediaset, potrebbe partire dal 1' con il francese in panchina.
