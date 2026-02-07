FC Inter 1908
SM – Inter, le scelte di Chivu a centrocampo. E in attacco spazio a una possibile sorpresa

L'Inter scenderà in campo domani alle ore 18 contro il Sassuolo. Nella formazione nerazzurra torneranno molti dei giocatori che hanno riposato col Torino in Coppa Italia
L'Inter scenderà in campo domani alle ore 18 contro il Sassuolo. Nella formazione nerazzurra torneranno molti dei giocatori che hanno riposato col Torino in Coppa Italia.

In difesa, davanti a Sommer, dovrebbero esserci Bisseck, Akanji e Bastoni. in mezzo al campo Frattesi va verso la panchina, in campo Zielinski in regia con Mkhitaryan e Sucic al suo fianco. Sulle fasce Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra.

ATTACCO

I dubbi maggiori per Chivu sono probabilmente per il reparto offensivo. Lautaro è certo di una maglia. L'altro posto se lo giocano Thuram e Pio Esposito. Il giovane attaccante italiano, secondo Sportmediaset, potrebbe partire dal 1' con il francese in panchina. 

