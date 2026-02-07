Dopo la vittoria col Torino in Coppa Italia, l'Inter si rituffa sul campionato. Domani sera alle 18 la squadra di Chivu sarà di scena in casa del Sassuolo. Il tecnico schiererà molti dei titolari lasciati a riposo in settimana a partire dalla difesa: in porta torna Sommer, davanti a lui Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle fasce laterali toccherà ancora a Luis Henrique e Dimarco.
Sassuolo-Inter, la probabile formazione: difesa titolare, le scelte per centrocampo e attacco
In mezzo al campo Frattesi dovrebbe partire dalla panchina: Zielinski in regia, con Sucic e Mkhitaryan al suo fianco. In attacco si va verso il ritorno della ThuLa dal 1'.
(Sky Sport)
