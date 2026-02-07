FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite probabili formazioni Sassuolo-Inter, la probabile formazione: difesa titolare, le scelte per centrocampo e attacco

partite

Sassuolo-Inter, la probabile formazione: difesa titolare, le scelte per centrocampo e attacco

Inter Chivu
Domani sera alle 18 la squadra di Chivu sarà di scena in casa del Sassuolo. Il tecnico schiererà molti dei titolari lasciati a riposo
Andrea Della Sala Redattore 

Dopo la vittoria col Torino in Coppa Italia, l'Inter si rituffa sul campionato. Domani sera alle 18 la squadra di Chivu sarà di scena in casa del Sassuolo. Il tecnico schiererà molti dei titolari lasciati a riposo in settimana a partire dalla difesa: in porta torna Sommer, davanti a lui Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle fasce laterali toccherà ancora a Luis Henrique e Dimarco.

Sassuolo-Inter, la probabile formazione: difesa titolare, le scelte per centrocampo e attacco- immagine 2

In mezzo al campo Frattesi dovrebbe partire dalla panchina: Zielinski in regia, con Sucic e Mkhitaryan al suo fianco. In attacco si va verso il ritorno della ThuLa dal 1'.

(Sky Sport)

Leggi anche
SM – Inter, le scelte di Chivu a centrocampo. E in attacco spazio a una possibile sorpresa
Sassuolo-Inter, Chivu rilancia la Thu-La. Centrocampo e difesa, le scelte del tecnico

© RIPRODUZIONE RISERVATA