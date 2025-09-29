Dopo tre vittorie consecutive, l'Inter di Cristian Chivu battezza la sua stagione europea a San Siro contro lo Slavia Praga. L'obiettivo è chiaro: vincere per portarsi a sei punti (punteggio pieno) e mettere altro fieno in cascina in attesa della seconda parte di calendario, decisamente più complicata.

Proprio per questo, le rotazioni a cui sta pensando l'allenatore nerazzurro sono minime: in difesa torna Acerbi, mentre a centrocampo riecco Sucic, che dovrebbe prendere il posto di Mkhitaryan. In attacco al momento è in vantaggio la ThuLa, anche se non è escluso che Chivu dia una chance a Bonny, l'unico dei quattro attaccanti a non aver avuto fin qui occasioni da titolare. Ecco la probabile formazione nerazzurra: