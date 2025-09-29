FC Inter 1908
Sky – Inter-Slavia: tornano Dumfries e Dimarco. In mezzo ipotesi Sucic

Le prime ipotesi di formazione rispetto alla seconda gara della Champions League della squadra di Chivu
Eva A. Provenzano
Dumfries e Dimarco sulle fasce, Acerbi in difesa perché ha riposato nella gara contro il Cagliari e in ballottaggio Akanji e Bisseck. Su Skysport provano a prevedere le mosse di Chivu in vista della gara contro lo Slavia Praga.

Il tecnico nerazzurro non si è sbilanciato sulle sue mosse in vista della seconda gara di Champions League del girone eliminatorio. Ha solo detto: "Torna Sommer e mi fermo qua" sottolineando che tutti i suoi giocatori stanno dando il massimo in allenamento e lo mettono quindi in difficoltà quando c'è da fare le scelte dei titolari.

A centrocampo potrebbe tornare anche Sucic che rimpiazzerebbe uno tra Mikhitaryan e Barella con Calhanoglu invece confermato. Probabile l'impiego di Lautaro e Thuram insieme ma resta una porticina aperta per Bonny che non è mai stato finora titolare mentre gli altri tre hanno avuto le loro chance. Si viaggia in ogni caso verso 4-5 cambi rispetto alla gara con di campionato vinta a Cagliari, secondo quando annotano dal canale satellitare.

