Sky – Inter-Slavia: tornano Dumfries e Dimarco. In mezzo ipotesi Sucic

Le prime ipotesi di formazione rispetto alla seconda gara della Champions League della squadra di Chivu

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 15:22)

Dumfries e Dimarco sulle fasce, Acerbi in difesa perché ha riposato nella gara contro il Cagliari e in ballottaggio Akanji e Bisseck. Su Skysport provano a prevedere le mosse di Chivu in vista della gara contro lo Slavia Praga.

Il tecnico nerazzurro non si è sbilanciato sulle sue mosse in vista della seconda gara di Champions League del girone eliminatorio. Ha solo detto: "Torna Sommer e mi fermo qua" sottolineando che tutti i suoi giocatori stanno dando il massimo in allenamento e lo mettono quindi in difficoltà quando c'è da fare le scelte dei titolari.

A centrocampo potrebbe tornare anche Sucic che rimpiazzerebbe uno tra Mikhitaryan e Barella con Calhanoglu invece confermato. Probabile l'impiego di Lautaro e Thuram insieme ma resta una porticina aperta per Bonny che non è mai stato finora titolare mentre gli altri tre hanno avuto le loro chance. Si viaggia in ogni caso verso 4-5 cambi rispetto alla gara con di campionato vinta a Cagliari, secondo quando annotano dal canale satellitare.

(Fonte: SS24)