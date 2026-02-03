Domani sera l'Inter di Cristian Chivu torna in campo in Coppa Italia: non a San Siro, non disponibile per la cerimonia d'apertura di Milano-Cortina, ma a Monza, dove arriva il Torino di Marco Baroni.
Sky – Inter-Torino, Chivu lancia Martinez e De Vrij. Coppia a sorpresa in attacco
Per l'occasione, come riferisce Sky Sport, il tecnico nerazzurro valuta qualche cambio di formazione: ecco quale
E per l'occasione, come riferisce Sky Sport, il tecnico nerazzurro valuta qualche cambio di formazione: "Domani potrebbe anche giocare nuovamente da regista viste le assenze di Barella e Calhanoglu: da capire se Chivu darà spazio a Diouf nel ruolo di quinto o di mezzala.
Ci sarà spazio per chi ha giocato meno come Martinez in porta, De Vrij in difesa, in attacco Pio Esposito e Bonny guideranno l'attacco".
