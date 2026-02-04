Questa sera l'Inter gioca in Coppa Italia contro il Torino . Chivu , che deve gestire un periodo molto intenso, farà delle rotazioni. Il ballottaggio in attacco è tra Thuram e Pio Esposito : uno dei due affiancherà Bonny nell'attacco nerazzurro. L'italiano sembra essere in vantaggio.

A centrocampo atteso Mkhitaryan con Diouf e Frattesi ai suoi lati. Carlos Augusto, tornato a disposizione per un affaticamento muscolare che lo aveva fermato, giocherà a sinistra e farà rifiatare un po' Dimarco. A destra ancora Luis Henrique. Atteso anche il cambio in porta con Josep Martinez che giocherà dal primo minuto e in difesa davanti a lui potrebbero esserci Darmian, de Vrij e Bastoni.