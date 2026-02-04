Questa sera l'Inter gioca in Coppa Italia contro il Torino. Chivu, che deve gestire un periodo molto intenso, farà delle rotazioni. Il ballottaggio in attacco è tra Thuram e Pio Esposito: uno dei due affiancherà Bonnynell'attacco nerazzurro. L'italiano sembra essere in vantaggio.
Sky – Inter-Torino, la probabile: ballottaggio in avanti. In difesa torna Darmian? In mezzo…
Tante le novità di formazione possibili nella gara di Coppa Italia che si giocherà questa sera a Monza contro il Torino
A centrocampo atteso Mkhitaryan con Diouf e Frattesi ai suoi lati. Carlos Augusto, tornato a disposizione per un affaticamento muscolare che lo aveva fermato, giocherà a sinistra e farà rifiatare un po' Dimarco. A destra ancora Luis Henrique. Atteso anche il cambio in porta con Josep Martinez che giocherà dal primo minuto e in difesa davanti a lui potrebbero esserci Darmian, de Vrij e Bastoni.
Questa quindi la formazione probabile dell'Inter per la gara di questa sera alle 21:
J.Martinez; Darmian, de Vrij, Bastoni; L. Henrique, Diouf, Mkhitaryan, Frattesi, Carlos Augusto; Bonny, Esposito.
(Fonte: Skysport)
