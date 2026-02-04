FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite probabili formazioni Sky – Inter-Torino, la probabile: ballottaggio in avanti. In difesa torna Darmian? In mezzo…

partite

Sky – Inter-Torino, la probabile: ballottaggio in avanti. In difesa torna Darmian? In mezzo…

Sky – Inter-Torino, la probabile: ballottaggio in avanti. In difesa torna Darmian? In mezzo… - immagine 1
Tante le novità di formazione possibili nella gara di Coppa Italia che si giocherà questa sera a Monza contro il Torino
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Questa sera l'Inter gioca in Coppa Italia contro il Torino. Chivu, che deve gestire un periodo molto intenso, farà delle rotazioni. Il ballottaggio in attacco è tra Thuram e Pio Esposito: uno dei due affiancherà Bonnynell'attacco nerazzurro. L'italiano sembra essere in vantaggio.

Sky – Inter-Torino, la probabile: ballottaggio in avanti. In difesa torna Darmian? In mezzo…- immagine 2
Getty Images

A centrocampo atteso Mkhitaryan con Diouf e Frattesi ai suoi lati. Carlos Augusto, tornato a disposizione per un affaticamento muscolare che lo aveva fermato, giocherà a sinistra e farà rifiatare un po' Dimarco. A destra ancora Luis Henrique. Atteso anche il cambio in porta con Josep Martinez che giocherà dal primo minuto e in difesa davanti a lui potrebbero esserci Darmian, de Vrij e Bastoni. 

Questa quindi la formazione probabile dell'Inter per la gara di questa sera alle 21:

J.Martinez; Darmian, de Vrij, Bastoni; L. Henrique, Diouf, Mkhitaryan, Frattesi, Carlos Augusto; Bonny, Esposito. 

(Fonte: Skysport)

Leggi anche
Sky – Inter-Torino, Chivu lancia Martinez e De Vrij. Coppia a sorpresa in attacco
FCIN1908 / Inter, verso il Torino: Chivu fa turnover. Un cambio già deciso: ecco chi gioca

© RIPRODUZIONE RISERVATA