FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite probabili formazioni Verso Udinese-Inter: chi in cabina di regia? Lautaro torna dal 1′, al suo fianco…

partite

Verso Udinese-Inter: chi in cabina di regia? Lautaro torna dal 1′, al suo fianco…

Verso Udinese-Inter: chi in cabina di regia? Lautaro torna dal 1′, al suo fianco… - immagine 1
Le ultime di formazione: il capitano ritroverà una maglia da titolare, la rifinitura di oggi scioglierà gli ultimi dubbi
Fabio Alampi Redattore 

Archiviata la vittoria contro il Lecce nel recupero della sedicesima giornata di campionato, l'Inter è già pronta per il prossimo impegno: i nerazzurri saranno di scena sabato sul campo dell'Udinese. La Gazzetta dello Sport propone le ultime di formazione: "Nemmeno il tempo di esultare per la vittoria sul Lecce che l'Inter vive già una nuova vigilia. L'ultima trasferta di campionato del mese porta Chivu e i suoi a Udine. Ieri la capolista ad Appiano si è divisa e chi aveva giocato contro il Lecce si è dedicato a un lavoro defaticante. Oggi si torna in campo per la seduta di rifinitura; dopo questo ultimo allenamento, l'Inter salirà sull'aereo che porterà Lautaro e compagni a Trieste per poi completare il viaggio verso Udine.

Verso Udinese-Inter: chi in cabina di regia? Lautaro torna dal 1′, al suo fianco…- immagine 2
Getty Images

Chivu non avrà a disposizione Calhanoglu; il turco è alle prese con un risentimento muscolare al soleo sinistro e si rivedrà in campo a febbraio. Insomma, Calha tornerà a disposizione tra la trasferta contro la Cremonese (in programma il 1 febbraio) e il quarto di Coppa Italia contro il Torino (il 4 a Monza). Davanti si rivedrà dal primo minuto Lautaro, tenuto inizialmente in panchina contro il Lecce e subentrato per gli ultimi 18 minuti. Insieme a lui, salgono le quotazioni di Pio Esposito, decisivo mercoledì.

Verso Udinese-Inter: chi in cabina di regia? Lautaro torna dal 1′, al suo fianco…- immagine 3
Getty Images

A centrocampo, invece, potrebbe riposare Zielinski: Barella dovrebbe agire nel cuore della mediana con Mkhitaryan e Sucic ai suoi lati e Luis Henrique e Dimarco esterni. Dietro, Chivu può confermare Akanji con Bisseck e Carlos Augusto".

Leggi anche
Inter-Lecce, le ultime di formazione: in rialzo le quotazioni di Akanji, tre i dubbi
Sky – Inter-Lecce, a destra gioca Diouf? Al posto di Calhanoglu il favorito è…

© RIPRODUZIONE RISERVATA