Dietro, nel terzetto davanti a Sommer, sono in rialzo le quotazioni di Akanji, che sembrava destinato a un turno di riposo: lo svizzero si gioca una maglia con Bisseck e Acerbi a completare il reparto con Bastoni. Sulla fascia, ballottaggio tra Diouf e Luis Henrique, con il brasiliano che sta giocando sempre nell'ultimo periodo e avrebbe bisogno di tirare il fiato. Davanti Thuram è favorito su Esposito, con capitan Lautaro che partirà dalla panchina.