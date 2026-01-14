Ancora poche ore al calcio di inizio di Inter-Lecce, recupero della sedicesima giornata di Serie A. Cristian Chivu, tecnico nerazzurro, presenterà qualche novità di formazione rispetto all'undici visto dall'inizio contro il Napoli domenica sera. Secondo Sky Sport, sono tre i dubbi principali: un difensore, l'esterno destro e l'attaccante che giocherà al fianco di Bonny.
Chivu mischia le carte: prevista qualche novità rispetto all'undici visto dall'inizio contro il Napoli domenica sera
Dietro, nel terzetto davanti a Sommer, sono in rialzo le quotazioni di Akanji, che sembrava destinato a un turno di riposo: lo svizzero si gioca una maglia con Bisseck e Acerbi a completare il reparto con Bastoni. Sulla fascia, ballottaggio tra Diouf e Luis Henrique, con il brasiliano che sta giocando sempre nell'ultimo periodo e avrebbe bisogno di tirare il fiato. Davanti Thuram è favorito su Esposito, con capitan Lautaro che partirà dalla panchina.
Questa la probabile formazione dell'Inter:
Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram.
