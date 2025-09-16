FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite probabili formazioni Ajax-Inter, dubbio Lautaro: “In caso di forfait Chivu potrebbe cambiare modulo, gli scenari”

partite

Ajax-Inter, dubbio Lautaro: “In caso di forfait Chivu potrebbe cambiare modulo, gli scenari”

Ajax-Inter, dubbio Lautaro: “In caso di forfait Chivu potrebbe cambiare modulo, gli scenari” - immagine 1
Lautaro Martinez non si sta allenando con i compagni ad Appiano Gentile alla vigilia della sfida di Champions contro l'Ajax
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Come vi abbiamo riferito, Lautaro Martinez non si sta allenando con i compagni ad Appiano Gentile alla vigilia della sfida di Champions League tra Ajax e Inter per un problema alla schiena. Il capitano nerazzurro partirà con i compagni alla volta di Amsterdam, ma a questo punto la sua presenza in campo domani sera alla Johann Cruyff Arena è quantomeno in dubbio.

Inter Lautaro
Getty

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili scelte di Chivu in attacco in caso di forfait dell'argentino:

Ajax-Inter, dubbio Lautaro: “In caso di forfait Chivu potrebbe cambiare modulo, gli scenari”- immagine 3
Getty Images

"L’eventuale assenza di Lautaro apre uno scenario in vista di domani: chi giocherebbe accanto a Thuram in caso di forfait del capitano? Bonny o Pio Esposito? Per entrambi si tratterebbe del debutto in Champions. L'anno scorso Lautaro è stato decisivo con 9 gol in 14 partite. La sua miglior annata nella grande coppa. Chivu, comunque potrebbe anche cambiare modulo, ma al momento sono solo ipotesi. Spesso Lautaro ha stretto i denti e ha giocato dall’inizio. Vedi la semifinale di ritorno col Barcellona dell’anno scorso".

(Fonte: gazzetta.it)

Leggi anche
Sky – Inter, la probabile formazione con la Juve: Akanji c’è, tra Sucic e...
Sky – Juventus-Inter, la probabile formazione: sale Akanji, un dubbio in mezzo. E in...

© RIPRODUZIONE RISERVATA