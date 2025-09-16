Come vi abbiamo riferito, Lautaro Martinez non si sta allenando con i compagni ad Appiano Gentile alla vigilia della sfida di Champions League tra Ajax e Inter per un problema alla schiena. Il capitano nerazzurro partirà con i compagni alla volta di Amsterdam, ma a questo punto la sua presenza in campo domani sera alla Johann Cruyff Arena è quantomeno in dubbio.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite probabili formazioni Ajax-Inter, dubbio Lautaro: “In caso di forfait Chivu potrebbe cambiare modulo, gli scenari”
partite
Ajax-Inter, dubbio Lautaro: “In caso di forfait Chivu potrebbe cambiare modulo, gli scenari”
Lautaro Martinez non si sta allenando con i compagni ad Appiano Gentile alla vigilia della sfida di Champions contro l'Ajax
La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili scelte di Chivu in attacco in caso di forfait dell'argentino:
"L’eventuale assenza di Lautaro apre uno scenario in vista di domani: chi giocherebbe accanto a Thuram in caso di forfait del capitano? Bonny o Pio Esposito? Per entrambi si tratterebbe del debutto in Champions. L'anno scorso Lautaro è stato decisivo con 9 gol in 14 partite. La sua miglior annata nella grande coppa. Chivu, comunque potrebbe anche cambiare modulo, ma al momento sono solo ipotesi. Spesso Lautaro ha stretto i denti e ha giocato dall’inizio. Vedi la semifinale di ritorno col Barcellona dell’anno scorso".
(Fonte: gazzetta.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA