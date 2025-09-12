Meno di 24 ore all'attesissimo derby d'Italia: l'Inter di Cristian Chivu sarà ospite della Juventus all'Allianz Stadium di Torino. E sembra essere ormai delineata la probabile formazione per la gara di domani.
Secondo Sky Sport, Lautaro è tornato bene ad Appiano con la grande voglia di sempre: sarà titolare. C'è un ballottaggio tra Mkhitaryan e Sucic, con il primo che al momento è leggermente favorito.
Calhanoglu e Barella ci saranno dal 1', anche se Nicolò è stato provato nel ruolo di regista. Il nuovo arrivato Akanji, infine, è favorito su Bisseck nel ruolo di braccetto destro.
