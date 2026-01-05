Sky – Parma-Inter, Chivu cambia: in attacco buone chance per Esposito

Con una grande prestazione, l'Inter ha risposto a Napoli e Milan battendo il Bologna. Archiviata la gara di San Siro contro gli emiliani, i nerazzurri sono attesi dalla trasferta di Parma prima dell'atteso big match di domenica contro il Napoli. Proprio perché c'è la squadra di Conte dietro l'angolo, Cristian Chivu potrebbe far rifiatare qualcuno nel turno infrasettimanale.