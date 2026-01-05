Con una grande prestazione, l'Inter ha risposto a Napoli e Milan battendo il Bologna. Archiviata la gara di San Siro contro gli emiliani, i nerazzurri sono attesi dalla trasferta di Parma prima dell'atteso big match di domenica contro il Napoli. Proprio perché c'è la squadra di Conte dietro l'angolo, Cristian Chivu potrebbe far rifiatare qualcuno nel turno infrasettimanale.
Sky – Parma-Inter, Chivu cambia: in attacco buone chance per Esposito
L'Inter mercoledì è attesa dalla trasferta di Parma. Il tecnico pensa a diversi cambi di formazione
Il tecnico deve gestire le forze del gruppo e, secondo quanto riporta Sky Sport, potrebbe esserci un cambio in difesa e almeno uno a centrocampo, dove Mkhitaryan potrebbe partire dal 1'. In avanti buone chance per Pio Esposito, da capire chi riposerà tra Lautaro e Thuram. Bonny recuperato, ma partirà dalla panchina.
Sky Sport
