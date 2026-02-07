Domani sera alle 18 la squadra di Chivu sarà di scena in casa del Sassuolo. Il tecnico schiererà molti dei titolari lasciati a riposo

Domani sera alle 18 la squadra di Chivu sarà di scena in casa del Sassuolo. Il tecnico schiererà molti dei titolari lasciati a riposo in settimana a partire dalla difesa: in porta torna Sommer, davanti a lui Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle fasce laterali toccherà ancora a Luis Henrique e Dimarco.