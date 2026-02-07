Chi ci sarà di sicuro contro i neroverdi è Lautaro che è ad un gol da Boninsegna al terzo posto del podio dei marcatori più prolifici della storia nerazzurra con 171 gol

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 23:05)

Sarà controrivoluzione. Contro il Sassuolo, l'Inter torna in campo con nove cambi rispetto alla formazione che ha affrontato in Coppa Italia il Torino. Tornano in campo i giocatori che hanno riposato nella partita giocata in settimana a Monza: da Sommer a Bisseck. E poi Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Sucic, Dimarco e Lautaro. Restano solo Mkhitaryan e Thuram che comunque è in vantaggio su Esposito per una maglia in attacco. Assenti Dumfries, Calhanoglue Barella. Il turco però punta la Juve.

Chi ci sarà sicuramente a Reggio Emilia è il capitano: Lautaro Martinez che è ad un gol da Boninsegna terzo, con 171 gol, nella classifica marcatori di tutti i tempi dell'Inter.

"L'argentino sta scrivendo pagine importanti. In stagione - spiegano a Skysport - è a quota 17 gol e 13 li ha segnati in campionato. 13 sono i precedenti contro i neroverdi: 7 vinte, 2 pari e 4 perse. Questa è una partita imprevedibile. L'Inter contro la formazione emiliana ha perso il 43% delle sfide giocate contro i neroverdi in Serie A: 10 gare su 23, due delle ultime tre. Chivu dovrà stare attento e per continuare la fuga servirà la migliore formazione possibile".

Sarebbe quindi questa la formazione titolare che Chivu potrebbe schierare contro la formazione di Fabio Grosso (pure lui ex Inter):

Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

