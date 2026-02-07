FC Inter 1908
Sky – Controrivoluzione Inter, contro il Sassuolo tornano in nove. Ballottaggio in attacco

Chi ci sarà di sicuro contro i neroverdi è Lautaro che è ad un gol da Boninsegna al terzo posto del podio dei marcatori più prolifici della storia nerazzurra con 171 gol
Eva A. Provenzano
Sarà controrivoluzione. Contro il Sassuolo, l'Inter torna in campo con nove cambi rispetto alla formazione che ha affrontato in Coppa Italia il Torino. Tornano in campo i giocatori che hanno riposato nella partita giocata in settimana a Monza: da Sommer a Bisseck. E poi Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Sucic, Dimarco e Lautaro. Restano solo Mkhitaryan e Thuram che comunque è in vantaggio su Esposito per una maglia in attacco. Assenti Dumfries, Calhanoglue Barella. Il turco però punta la Juve.

Chi ci sarà sicuramente a Reggio Emilia è il capitano: Lautaro Martinez che è ad un gol da Boninsegna terzo, con 171 gol, nella classifica marcatori di tutti i tempi dell'Inter.

"L'argentino sta scrivendo pagine importanti. In stagione - spiegano a Skysport - è a quota 17 gol e 13 li ha segnati in campionato. 13 sono i precedenti contro i neroverdi: 7 vinte, 2 pari e 4 perse. Questa è una partita imprevedibile. L'Inter contro la formazione emiliana ha perso il 43% delle sfide giocate contro i neroverdi in Serie A: 10 gare su 23, due delle ultime tre. Chivu dovrà stare attento e per continuare la fuga servirà la migliore formazione possibile". 

Sarebbe quindi questa la formazione titolare che Chivu potrebbe schierare contro la formazione di Fabio Grosso (pure lui ex Inter):

Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. 

