Sarà controrivoluzione. Contro il Sassuolo, l'Inter torna in campo con nove cambi rispetto alla formazione che ha affrontato in Coppa Italia il Torino. Tornano in campo i giocatori che hanno riposato nella partita giocata in settimana a Monza: da Sommer a Bisseck. E poi Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Sucic, Dimarco e Lautaro. Restano solo Mkhitaryan e Thuram che comunque è in vantaggio su Esposito per una maglia in attacco. Assenti Dumfries, Calhanoglue Barella. Il turco però punta la Juve.
Sky – Controrivoluzione Inter, contro il Sassuolo tornano in nove. Ballottaggio in attacco
Chi ci sarà sicuramente a Reggio Emilia è il capitano: Lautaro Martinez che è ad un gol da Boninsegna terzo, con 171 gol, nella classifica marcatori di tutti i tempi dell'Inter.
"L'argentino sta scrivendo pagine importanti. In stagione - spiegano a Skysport - è a quota 17 gol e 13 li ha segnati in campionato. 13 sono i precedenti contro i neroverdi: 7 vinte, 2 pari e 4 perse. Questa è una partita imprevedibile. L'Inter contro la formazione emiliana ha perso il 43% delle sfide giocate contro i neroverdi in Serie A: 10 gare su 23, due delle ultime tre. Chivu dovrà stare attento e per continuare la fuga servirà la migliore formazione possibile".
Sarebbe quindi questa la formazione titolare che Chivu potrebbe schierare contro la formazione di Fabio Grosso (pure lui ex Inter):
Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.
