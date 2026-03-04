A Milanello, la squadra rossonera si allena in vista dell'Inter. Pochi i dubbi di Allegri su chi schierare contro i nerazzurri

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 12:51)

Tra domani e dopo domani ci sarà un test per capire se Bartesaghi potrà essere a disposizione nella gara contro l'Inter. "Io do Estupiñántitolare al momento", ha spiegato l'inviato a Milanellodi Skysport, Peppe Di Stefano. "La gestione di Allegri ha sempre portato a questo, se stai bene giochi, se non stai bene e devi recuperare in extremis gioca un altro".

Gabbia si è invece sottoposto ad un intervento a Londra per un'ernia inguinale che gli dava fastidio da un po'. Rientrerà oggi a Milano e ne avrà per un mese. "Bartesaghi - ha aggiunto il giornalista - è il titolare del Milan ma se non dovesse rientrare domani in gruppo o giovedì vedremo Estupiñán da titolare".

Questa mattina primo allenamento di giornata per i rossoneri che oggi svolgeranno una doppia seduta. Nel pomeriggio si comincerà a provare il Milan anti-Inter a livello tattico anche se dal punto di vista della formazione non ci saranno molti dubbi sulla formazione e si va verso un 11 consolidato con Leao e Pulisic davanti, Fofana in mezzo al campo e in difesa scelte obbligate con De Winter, Pavlovic e Tomori".

(Fonte: SS24)