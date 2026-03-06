FC Inter 1908
Un derby che pesa più di altri, e che può segnare un passo decisivo verso lo scudetto numero 21: la probabile formazione
Un derby che pesa più di altri, e che può segnare un passo decisivo verso lo scudetto numero 21. L'Inter affronta il Milan in una partita che mette in palio una grossa fetta di tricolore. Cristian Chivu se la gioca, al netto degli infortuni, ovviamente con i titolarissimi.

La coppa d'attacco, vista l'indisponibilità di Lautaro, sarà formata da Pio Esposito e Marcus Thuram, con Bonny, recuperato, in panchina, pronto eventualmente a subentrare. Ecco la probabile formazione nerazzurra:

