In casa Inter, Cristian Chivu pensa ad almeno due cambi per la sfida contro il Verona rispetto all'ultima gara con la Fiorentina. Al centro della difesa può tornare De Vrij , per Sky c'è lui favorito su Acerbi. Akanji o Bisseck sul centro-destra, sul centro-sinistra Bastoni o Carlos Augusto. Quest'ultimo dovrebbe giocare, da capire se in difesa o a tutta fascia per Dimarco. Semplificando, il ballottaggio è così tra Bastoni e Dimarco.

A centrocampo Sucic verso la conferma: lui, Calhanoglu e Barella sono favoriti su Zielinski e Frattesi, ma è tutto aperto. In attacco pronta la coppia Bonny-Lautaro Martinez; da capire se tornerà a disposizione Thuram, oggi pienamente in gruppo. Chivu deciderà dopo l'allenamento di domani se portare Marcus al Bentegodi.