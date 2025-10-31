In casa Inter, Cristian Chivu pensa ad almeno due cambi per la sfida contro il Verona rispetto all'ultima gara con la Fiorentina. Al centro della difesa può tornare De Vrij, per Sky c'è lui favorito su Acerbi. Akanji o Bisseck sul centro-destra, sul centro-sinistra Bastoni o Carlos Augusto. Quest'ultimo dovrebbe giocare, da capire se in difesa o a tutta fascia per Dimarco. Semplificando, il ballottaggio è così tra Bastoni e Dimarco.
A centrocampo Sucic verso la conferma: lui, Calhanoglu e Barella sono favoriti su Zielinski e Frattesi, ma è tutto aperto. In attacco pronta la coppia Bonny-Lautaro Martinez; da capire se tornerà a disposizione Thuram, oggi pienamente in gruppo. Chivu deciderà dopo l'allenamento di domani se portare Marcus al Bentegodi.
Rispetto alla gara con la Fiorentina, le novità sarebbero così De Vrij per Bisseck al centro della difesa e Carlos Augusto per Dimarco a sinistra (o per Bastoni se l'ex Monza agisse da braccetto). Ma non sono da escludere altri cambi, soprattutto in mediana.
