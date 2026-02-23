Come riportato da Sky Sport, sono due i dubbi di formazione dell'allenatore nerazzurro: uno in difesa e uno a centrocampo. Dietro c'è Bisseck favorito su Acerbi, ma l'italiano spera in una maglia; le altre due sono di Akanji e Bastoni. L'altro è tra Mkhitaryan e Sucic, con l'armeno in pole; completano la mediana Zielinski e Barella. Sulle fasce pronti Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra, da segnalare anche l'importantissimo ritorno tra i convocati di Dumfries.