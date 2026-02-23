FC Inter 1908
Sky – Verso Inter-Bodo, la probabile nerazzurra: c'è Mkhitaryan in pole, in attacco…

Si avvicina Inter-Bodo/Glimt, gara di ritorno valida per i playoff di Champions League: la probabile formazione nerazzurra
Si avvicina Inter-Bodo/Glimt, gara di ritorno valida per i playoff di Champions League: in palio il pass per gli ottavi di finale. Si riparte dal 3-1 dell'andata in favore dei norvegesi: la squadra allenata da Cristian Chivu è chiamata a una grande rimonta.

Qui dove vederla in tv e streaming

Come riportato da Sky Sport, sono due i dubbi di formazione dell'allenatore nerazzurro: uno in difesa e uno a centrocampo. Dietro c'è Bisseck favorito su Acerbi, ma l'italiano spera in una maglia; le altre due sono di Akanji e Bastoni. L'altro è tra Mkhitaryan e Sucic, con l'armeno in pole; completano la mediana Zielinski e Barella. Sulle fasce pronti Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra, da segnalare anche l'importantissimo ritorno tra i convocati di Dumfries.

Senza l'infortunato Lautaro Martinez - ai box insieme a Calhanoglu - pronti Pio Esposito e Thuram al centro dell'attacco.

