Sky – Inter-Bodo, due cambi rispetto alla partita col Lecce. In attacco…

La squadra di Chivu si sta allenando alla Pinetina e arrivano le prime indiscrezioni sulla formazione che l'allenatore schiererà contro i norvegesi

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 febbraio 2026 (modifica il 23 febbraio 2026 | 13:07)

Questa mattina, come vi abbiamo raccontato, Dumfriesha continuato ad allenarsi con i compagni come ieri ed è insieme al gruppo. Da capire se sarà convocato almeno per la panchina nella gara di Champions contro il Bodo.

Calhanoglu sta alternando il lavoro in gruppo con il lavoro a parte e tornerà ad allenarsi a pieno regime con i compagni tra mercoledì e giovedì e si vedrà se sarà convocato per la gara con il Genoa di sabato.

Il vantaggio dell'Inter in campionato dopo questo week-end è salito a +10 e quindi i nerazzurri possono concentrarsi sull'impresa di rimontare i 3 gol subiti a Bodo nella gara di andata dei play off di Champions.

In formazione, secondo quanto riportato da Skysport, alcuni giocatori che erano out dai titolari a Lecce: Akanji in difesa, che probabilmente giocherà dal primo minuto con Bisseck e Bastoni (squalificato contro il Genoa). Barella torna a disposizione e giocherà in mezzo con Zielinski e Mhkitaryan (che si giocherà una maglia con Sucic) e Dimarco. In avanti potrebbe esserci la coppia formata da Thuram-Esposito, come contro il Lecce.

