L'Inter vuole allungare e approfittare di questo turno con il Milan che giocherà la gara con il Como il 13, vuole rispondere al Napoli e portare a casa i tre punti in una sfida comunque imprevedibile per i nerazzurri che hanno perso il 43% delle sfide giocate contro il Sassuolo, 13 delle 23 gare giocate. L'Inter ritroverà 9 giocatori rispetto alla Coppa Italia con Lautaro davanti a caccia di un gol storico, il 171esimo, che gli permetterebbe di salire sul terzo scalino del podio della classifica dei marcatori nerazzurri di tutti i tempi già occupato da Bonimba, Roberto Boninsegna.
Sky – Inter, col Sassuolo Lautaro a caccia di Bonimba. Grosso pungola Pinamonti
Sky – Inter, col Sassuolo Lautaro a caccia di Bonimba. Grosso pungola Pinamonti
Alle 18 la sfida contro la formazione neroverde che spesso ha messo in difficoltà la squadra nerazzurra
Nel Sassuolo che ha vinto le ultime due partite in Serie A, spazio a Domenico Berardi che ha giocato contro l'Inter 13 volte: 8 gol, 5 assist e tradizione favorevole con l'Inter. Nel 4-3-3 di Grosso insieme a lui e Laurientè ci sarà anche l'ex nerazzurro Andrea Pinamonti (11 gare in nerazzurro).
Grosso lo ha pungolato alla vigilia: "Deve essere bravo a sapersi sporcare perché quando le partite diventano pulite lui ha grandissime qualità, questo è il suo grande margine che vedo in lui, ci stiamo lavorando", ha detto parlando dei margini di crescita del calciatore.
(Fonte: SS24)
