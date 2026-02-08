Alle 18 la sfida contro la formazione neroverde che spesso ha messo in difficoltà la squadra nerazzurra

L'Inter vuole allungare e approfittare di questo turno con il Milan che giocherà la gara con il Como il 13, vuole rispondere al Napoli e portare a casa i tre punti in una sfida comunque imprevedibile per i nerazzurri che hanno perso il 43% delle sfide giocate contro il Sassuolo, 13 delle 23 gare giocate. L'Inter ritroverà 9 giocatori rispetto alla Coppa Italia con Lautaro davanti a caccia di un gol storico, il 171esimo, che gli permetterebbe di salire sul terzo scalino del podio della classifica dei marcatori nerazzurri di tutti i tempi già occupato da Bonimba, Roberto Boninsegna.

Nel Sassuolo che ha vinto le ultime due partite in Serie A, spazio a Domenico Berardi che ha giocato contro l'Inter 13 volte: 8 gol, 5 assist e tradizione favorevole con l'Inter. Nel 4-3-3 di Grosso insieme a lui e Laurientè ci sarà anche l'ex nerazzurro Andrea Pinamonti (11 gare in nerazzurro).

Grosso lo ha pungolato alla vigilia: "Deve essere bravo a sapersi sporcare perché quando le partite diventano pulite lui ha grandissime qualità, questo è il suo grande margine che vedo in lui, ci stiamo lavorando", ha detto parlando dei margini di crescita del calciatore.

