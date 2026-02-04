FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite Inter-Torino a Monza, il dato sugli spettatori presenti all’U-Power Stadium

partite

Inter-Torino a Monza, il dato sugli spettatori presenti all’U-Power Stadium

Inter-Torino a Monza, il dato sugli spettatori presenti all’U-Power Stadium - immagine 1
Tanti i tifosi al seguito dei nerazzurri che giocano nello stadio del Monza per l'indisponibilità di San Siro che il 6 febbraio farà da sfondo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Il quarto di Coppa Italia tra l'Inter e il Torino si gioca a Monza, all'U-Power Stadium, dato che San Siro è a disposizione per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpia invernali Milano-Cortina del 6 febbraio. Alla fine del primo tempo è stato reso noto il numero di spettatori presenti allo stadio a seguito della squadra nerazzurra.

Inter-Torino a Monza, il dato sugli spettatori presenti all’U-Power Stadium- immagine 2
Getty Images

Gli spettatori presenti allo stadio di Monza per la gara tra fomazione di Chivu contro quella di Baroni sono 12.038. 1.019 sono i tifosi del Torino presenti nel settore ospiti. Tanti quindi i sostenitori nerazzurri presenti se si considera la capienza totale dell'impianto sportivo che può contenere fino 17.102 spettatori.

 

Leggi anche
Calvarese: “Inter ha rischiato di perdere la partita a tavolino. Audero da applausi...
FCIN1908 – Decisione presa: ecco data e orario di Inter-Juventus

© RIPRODUZIONE RISERVATA