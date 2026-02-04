Inter-Torino a Monza, il dato sugli spettatori presenti all’U-Power Stadium

Tanti i tifosi al seguito dei nerazzurri che giocano nello stadio del Monza per l'indisponibilità di San Siro che il 6 febbraio farà da sfondo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi

Il quarto di Coppa Italia tra l'Inter e il Torino si gioca a Monza, all'U-Power Stadium, dato che San Siro è a disposizione per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpia invernali Milano-Cortina del 6 febbraio. Alla fine del primo tempo è stato reso noto il numero di spettatori presenti allo stadio a seguito della squadra nerazzurra.