Il quarto di Coppa Italia tra l'Inter e il Torino si gioca a Monza, all'U-Power Stadium, dato che San Siro è a disposizione per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpia invernali Milano-Cortina del 6 febbraio. Alla fine del primo tempo è stato reso noto il numero di spettatori presenti allo stadio a seguito della squadra nerazzurra.
Inter-Torino a Monza, il dato sugli spettatori presenti all'U-Power Stadium
Inter-Torino a Monza, il dato sugli spettatori presenti all’U-Power Stadium
Tanti i tifosi al seguito dei nerazzurri che giocano nello stadio del Monza per l'indisponibilità di San Siro che il 6 febbraio farà da sfondo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi
Gli spettatori presenti allo stadio di Monza per la gara tra fomazione di Chivu contro quella di Baroni sono 12.038. 1.019 sono i tifosi del Torino presenti nel settore ospiti. Tanti quindi i sostenitori nerazzurri presenti se si considera la capienza totale dell'impianto sportivo che può contenere fino 17.102 spettatori.
