Verona-Inter, le formazioni ufficiali: Chivu sceglie Luis Henrique e Zielinski

A Verona l'Inter cerca i tre punti che potrebbero valere il secondo posto momentaneo in attesa della gara tra Milan e Roma di questa sera. Chivu continua con l'alternanza degli attaccanti accanto a Lautaro: gioca ancora il capitano e questa volta, dopo la partita contro la Fiorentina in cui ha iniziato da titolare Esposito, parte titolare Bonny. Torna Luis Henrique al posto di Dumfries. A centrocampo out Barella: gioca Zielinski con Calhanoglu e Sucic, gli autori dei tre gol segnati contro la Fiorentina.