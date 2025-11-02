Verona-Inter, le formazioni ufficiali: Chivu sceglie Luis Henrique e Zielinski

FC Inter 1908
La squadra nerazzurra a caccia dei tre punti per compensare alla sconfitta con il Napoli di settimana scorsa dopo il pari della squadra di Conte contro il Como
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

A Verona l'Inter cerca i tre punti che potrebbero valere il secondo posto momentaneo in attesa della gara tra Milan e Roma di questa sera. Chivu continua con l'alternanza degli attaccanti accanto a Lautaro: gioca ancora il capitano e questa volta, dopo la partita contro la Fiorentina in cui ha iniziato da titolare Esposito, parte titolare Bonny. Torna Luis Henrique al posto di Dumfries. A centrocampo out Barella: gioca Zielinski con Calhanoglu e Sucic, gli autori dei tre gol segnati contro la Fiorentina.

Queste le scelte ufficiali per 'l'insolita' gara delle 12:30:

HELLAS VERONA (3-5-2): 1 Montipò; 37 Bella-Kotchap, 15 Nelsson, 3 Frese; 7 Belghali, 11 Akpa-Akpro, 63 Gagliardini, 24 Bernede, 12 Bradaric; 17 Giovane, 16 Orban.

A disposizione: 34 Perilli, 94 Toniolo, 6 Valentini, 9 Sarr, 19 Slotslager, 20 Kastanos, 21 Harroui, 22 Kurti, 23 Ebosse, 25 Mosquera, 36 Niasse, 70 Cham, 72 Ajayi. Allenatore: Paolo Zanetti.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 23 Barella, 32 Dimarco, 51 Alexiou, 53 Lavelli, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Doveri.

Assistenti: Lo Cicero-Vecchi.

Quarto ufficiale: Collu.

VAR: Aureliano.

Assistente VAR: Abisso.

SQUALIFICATI

Hellas Verona: -

Inter: -

DIFFIDATI

Hellas Verona: -

Inter: -

